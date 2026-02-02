Новый кабинет диспансеризации открыли в Щуровской поликлинике в Коломне

В Коломенской больнице 29 января открылся новый кабинет диспансеризации. Он организован по принципу «одного окна»: пациенты поликлиники № 4 в микрорайоне Щурово сразу смогут пройти большинство необходимых исследований, значительно экономя время в ожидании приема.

Программа диспансеризации направлена на выявление ранних признаков хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. В кабинете проводятся измерения роста, веса, артериального и внутриглазного давления, выполняется электрокардиограмма, проводится анкетирование пациента для оценки наличия факторов риска и симптомов возможных заболеваний.

«Специалист составит четкий план прохождения всех необходимых исследований, чтобы это было для пациента максимально удобно и менее затратно по времени. Обсудить порядок действия можно как на очном приеме, так и в формате онлайн-консультации», — рассказал заведующий поликлиникой № 4 Никита Лапшин.

При выявлении каких-либо отклонений пациент будет направлен на второй этап — для более углубленного обследования. Это быстро, удобно и бесплатно. Следует добавить, что профосмотр может спасти человеку жизнь, поэтому чек-ап здоровья следует проходить раз в год в обязательном порядке.