Новый инкубатор для бройлерных кур построят в Наро-Фоминске

Новый инкубатор построят в Наро-Фоминске. Он будет производить восемь миллионов инкубационных яиц в год. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, застройщиком выступит компания «Элинар Бройлер», известный продукцией под торговой маркой «Первая свежесть». В проект инвестируют 450 миллионов рублей.

Площадь нового инкубатора составит около трех тысяч квадратных метров. На территории птицеводческого комплекса также построят котельную, трансформаторную подстанцию, очистные сооружения, дезинфекционно-промывочный пункт и пожарный резервуар. Предприятие создаст еще 40 рабочих мест.

Проект реализуют при участии Центра содействия строительству.

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