Новый инфомат расчетного центра Подмосковья открыли на Лесной улице в Королеве

В доме № 12 на Лесной улице в Микрорайоне Юбилейный в Королеве появился новый информационный терминал расчетного центра Подмосковья. Более 200 жителей города уже оценили преимущества сервиса.

С помощью инфомата можно быстро передать показания приборов учета, оплатить по QR-коду услуги, распечатать квитанции, заявления, выписки и справки, подать заявки на заключение договора электроснабжения, изменение собственника, регистрацию жильцов или поверку приборов учета, а также отсканировать и направить документы и заявления в МосОблЕИРЦ.

При возникновении вопросов необходимо снять на инфомате трубку. На экране терминала появится менеджер расчетного центра, который поможет разобраться с начислениями, внесет изменения в лицевой счет или оформит заказ на услуги. В ближайшее время такие инфоматы будут принимать оплату с банковских карт, включая бесконтактные платежи и систему быстрых платежей.