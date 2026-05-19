Новый индустриальный парк откроют в Балашихе до конца года

В Балашихе сформировали сеть индустриальных парков общей площадью более 200 гектаров. Сейчас в округе работают пять промышленных площадок, еще один объект планируют ввести до конца года.

Индустриальные парки Балашихи продолжают расширяться и привлекать новых резидентов. Полностью заполнены площадки «Лунн», «Соболиха», «Демидов» и «Румянцев». На их территории размещаются производственные предприятия и компании разных направлений. В местном отделении партии «Единая Россия» сообщили, что развитие промышленной инфраструктуры остается одним из ключевых направлений для округа.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Подмосковье сохраняет лидирующие позиции по эффективности особых экономических зон и индустриальных парков. По его словам, за последние пять лет развитие таких площадок позволило создать в Балашихе более 57 тысяч рабочих мест.

«Подмосковье — лидер страны по эффективности особых экономических зон и индустриальных парков. Только в Балашихе успешно работают пять индустриальных площадок, где разместили производства более 150 резидентов. Это дает жителям возможность работать рядом с домом», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Одной из крупнейших площадок остается индустриальный парк «Милованов». Сейчас там работают 93 компании. Территория парка занимает 117 гектаров и имеет удобный выезд на основные транспортные магистрали. После полного ввода объектов на площадке планируют создать около 2,5 тысячи рабочих мест.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что развитие промышленности напрямую влияет на уровень занятости и стабильность экономики округа. По его словам, власти делают ставку не только на привлечение новых инвесторов, но и на поддержку действующих предприятий.

«Экономика — это прежде всего рабочие места, стабильная зарплата жителей и развитие предприятий. Для нас важно создавать условия, при которых в Балашихе появляются новые производства и расширяются уже работающие компании», — сказал Сергей Юров.

Сейчас на территории индустриальных парков округа работают 158 предприятий. На этих площадках создано почти 1300 рабочих мест. Еще одним крупным проектом станет промышленный парк «Балашиха», строительство которого началось в 2025 году. Его открытие намечено на август. После ввода объекта в эксплуатацию в округе появится более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Развитие промышленной инфраструктуры обсуждали и на форуме «Доверие» партии «Единая Россия». Одной из главных тем стала реализация Народной программы, в рамках которой в Подмосковье продолжают создавать технопарки и особые экономические зоны для развития бизнеса и промышленности.