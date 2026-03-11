Новый ИИ-помощник для учителей Подмосковья в 6 раз ускорит проверку тетрадей

Фото: Учитель с учениками на уроке в Центре образования №23 в поселке Обухово Богородского округа после капитального ремонта / Медиасток.рф

Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре инициативу распространят на все образовательные учреждения региона.

Цифровой помощник способен проверять письменные работы учеников. Это помогает педагогам сосредоточиться на методической части. Учитель может фотографировать страницы в классе, а проверять — в любом удобном месте. Носить с собой стопки тетрадей больше не нужно.

Процедура состоит из нескольких этапов. Сначала учитель проводит урок, делает снимки страниц с работами, затем загружает их в систему. ИИ анализирует фотографии, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку и комментарий. Педагог получает распознанный текст и может подтвердить или изменить отметку перед внесением в электронный журнал.

Также в системе есть возможность обратной связи, чтобы учитель мог оставлять правила, появления и рекомендации по улучшению результатов.