Новый игровой комплекс установили на Маяковской улице в Электроуглях

Завершены работы по установке новой игровой площадки в городе Электроугли, на улице Маяковской, рядом с домами 36 и 36а. На детской площадке рабочие установили современные малые формы и игровые элементы, которых маленькие жители ждали больше двух месяцев. В основу устройства площадки заложен формат привлечения детей разного возраста. На одной стороне комплекса установлены элементы для более взрослых детей, а на другой, для малышей, — качели. Осталось завершить благоустройство вокруг площадки. Планируется. что уже в конце недели полностью откроют весь комплекс.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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