Новый игровой комплекс для детей установят в Лыткарине

В округе дан старт масштабным работам по созданию комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения. Начался монтаж большого игрового комплекса, который станет центром притяжения для детей разных возрастов. Новая детская площадка появится около дома № 10 в Первом квартале.

Игровой комплекс, разработанный с учетом потребностей детей разных возрастных групп, предложит широкий спектр развлечений и возможностей для физической активности.

По словам рабочих, особое внимание при создании новой детской площадки уделяется вопросам безопасности и комфорта. Она устанавливается в соответствии с требованиями к безопасности и оснащению. В качестве покрытия будет использовано специальное резиновое ударопоглощающее покрытие, которое снижает риск получения травм при падениях. Все игровые элементы, которыми будет оснащена площадка, выполнены из безопасных материалов.

В настоящее время аналогичные работы ведутся и по другим адресам: улица Ухтомского, дома № 15, 17, 19, 21, 23, а также Микрорайон 6, дома № 21 и № 24. Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по обустройству новой детской площадки около дома № 14 на Советской улице.