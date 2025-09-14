Новый хоккейный сезон открыли в поселке Пограничный в Серпухове

Команды ХК «Губернский колледж» и «Воевода» открыли новый спортивный сезон на ледовой арене в поселке Пограничный. Сборные по этому случаю провели товарищеский мачт.

Команда Губернского колледжа обыграла «Воеводу» со счетом 13:0. Матч продемонстрировал высокий уровень подготовки хоккеистов и их стремление к победе.

Ледовую арену обновили в феврале 2025 года. Современный комплекс продолжает привлекать как опытных игроков, так и молодых талантов, а также преданных болельщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.