Новый формат поддержки предприятий запустили в Московской области

Фонд развития промышленности Московской области объявил о запуске новой программы поддержки для производственных предприятий региона — «Малый инвестпроект». Согласно пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприятия смогут получить займы на выгодных условиях.

Займы предоставляются на срок до пяти лет в размере от 10 до 75 миллионов рублей. Процентная ставка составляет 50% от ключевой ставки Центрального банка, которая фиксируется на момент одобрения займа и остается неизменной на весь срок погашения.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что программа разработана для поддержки небольших проектов с бюджетом от 11,8 миллионов рублей. Софинансирование проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или банков должно составлять не менее 15%.

Средства можно направить на модернизацию производства и наращивание объемов выпускаемой продукции, включая приобретение технического оснащения, адаптацию и покупку оборудования, а также его монтаж и наладку.

Программа доступна для предприятий различных отраслей, включая производство пищевых продуктов, напитков, текстильных изделий, одежды, компьютеров, электронных и оптических изделий. С полным перечнем направлений финансирования можно ознакомиться на сайте ФРП МО (Малый инвестпроект — Фонд Развития Промышленности Московской области).

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».