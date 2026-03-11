Новый ФОК откроется в Лобне в апреле

Физкультурно-оздоровительному комплексу «Флагман» 11 марта выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящий момент команда ведет активную подготовку к открытию.

Сейчас ведется набор профессиональных тренеров и формируется удобное расписание занятий, которое будет учитывать потребности взрослых и юных спортсменов.

Для жителей, желающих присоединиться к спортивной жизни, уже открыта запись в секции. Актуальная информация о направлениях, расписании и условиях размещена по ссылке.

Открытие «Флагмана» станет подарком для лобненцев к началу весеннего сезона и новой точкой притяжения для любителей спорта и активного отдыха. Это событие также способствует укреплению здоровья и развитию спортивной инфраструктуры города.

Напомним, что в 2026 году в Московской области планируют возвести 26 новых социальных объектов, включая спортивные комплексы, школы и поликлиники.