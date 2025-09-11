Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Одинцове в ноябре

Готовность нового объекта в Одинцовском округе сейчас составляет 77%, строительство идет в соответствии с планом проведения работ. Специалисты уже завершили монтаж фасадов и остекление, здание подключили к городским инженерным сетям.

На финишном этапе сейчас находится обустройство вентиляционных систем, внутренние помещения готовят к завершающей отделке. Также строители приступили к благоустройству прилегающей территории.

Новый акватермальный комплекс занимает площадь 8,5 тысяч квадратных метров. В зону отдыха и оздоровления входят семь бассейнов, в том числе открытый с плавательными дорожками, с течением, соляной и волновой бассейны, банный комплекс, массажные кабинеты и две зоны кафе. Круглогодичный оздоровительный объект в Одинцове адаптируют на посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.