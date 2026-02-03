Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Люберцах
Это уже восьмой спортивный объект, который построили в рамках специальной программы строительства быстровозводимых ФОК. Люберцы — один из первых в стране участников программы.
На манеже будут проводить соревнования и уроки физкультуры, занятия для участников клуба «Активное долголетие», а также различных секций.
Хотя переезд еще не завершен, первые выводы о новом месте тренировок юные гимнастки уже сделали.
«Тут лучше крутится, лучше прыгается. Благодаря этому залу мы сможем улучшить свой толчок в прыжках и вращение тоже. Мы подстраиваемся под этот зал, и нам легче будет подстроиться под другие залы на соревнованиях», — отметили воспитанницы спортивного клуба «PRОгимнастика»
Помимо гимнасток, регулярно тренироваться в «Искре» будут баскетболисты и футболисты. «Благодаря этому манежу мы теперь в осенне-зимний период сможем заниматься в столь комфортных условиях», — сказал тренер по футболу Сергей Барышев.
Новый ФОК смогут посещать около 5 тысяч человек в месяц.
«Мы на этом не останавливаемся и в этом году откроем еще один спортивный объект — при лицее № 4. Самое главное — это удобство для наших жителей», — подчеркнул глава муниципалитета Владимир Волков.