Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Люберцах

Это уже восьмой спортивный объект, который построили в рамках специальной программы строительства быстровозводимых ФОК. Люберцы — один из первых в стране участников программы.

На манеже будут проводить соревнования и уроки физкультуры, занятия для участников клуба «Активное долголетие», а также различных секций.

Хотя переезд еще не завершен, первые выводы о новом месте тренировок юные гимнастки уже сделали.

«Тут лучше крутится, лучше прыгается. Благодаря этому залу мы сможем улучшить свой толчок в прыжках и вращение тоже. Мы подстраиваемся под этот зал, и нам легче будет подстроиться под другие залы на соревнованиях», — отметили воспитанницы спортивного клуба «PRОгимнастика»

Помимо гимнасток, регулярно тренироваться в «Искре» будут баскетболисты и футболисты. «Благодаря этому манежу мы теперь в осенне-зимний период сможем заниматься в столь комфортных условиях», — сказал тренер по футболу Сергей Барышев.