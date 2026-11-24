Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Люберцах
На Октябрьском проспекте в Люберцах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак». Объект возвели рядом с корпусом лицея № 4 во исполнение наказов жителей.
Новый центр специализируется на занятиях гимнастикой и проведении школьных уроков физической культуры. Современное пространство рассчитано на прием около пяти тысяч человек в месяц. Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области.
Глава округа Владимир Волков отметил, что в центре есть все необходимое для гимнастики: это уникальный спортивный зал со специализированным оборудованием, второй подобный в муниципалитете. По его словам, за последние три года в Люберцах открыли уже девять спортивных центров, и работа по расширению сети объектов продолжается.
Депутат Государственной Думы Роман Терюшков подчеркнул, что ФОКи, размещаемые на неиспользуемых территориях образовательных учреждений, способствуют массовому вовлечению детей в спорт. Он напомнил, что зал вмещает 700 человек, а в ближайшей перспективе в округе планируется создать еще четыре подобных объекта.
Спортивная инфраструктура округа развивается с учетом запросов жителей. Около 200 тысяч люберчан регулярно занимаются физической культурой и спортом, поэтому новые площадки размещают рядом с жилыми домами, школами и социальными объектами. Главная задача — сделать занятия спортом доступными для жителей разных возрастов и превратить активный образ жизни в привычную часть повседневности.