На Октябрьском проспекте в Люберцах открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Спартак». Объект возвели рядом с корпусом лицея № 4 во исполнение наказов жителей.

Новый центр специализируется на занятиях гимнастикой и проведении школьных уроков физической культуры. Современное пространство рассчитано на прием около пяти тысяч человек в месяц. Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области.

Глава округа Владимир Волков отметил, что в центре есть все необходимое для гимнастики: это уникальный спортивный зал со специализированным оборудованием, второй подобный в муниципалитете. По его словам, за последние три года в Люберцах открыли уже девять спортивных центров, и работа по расширению сети объектов продолжается.

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков подчеркнул, что ФОКи, размещаемые на неиспользуемых территориях образовательных учреждений, способствуют массовому вовлечению детей в спорт. Он напомнил, что зал вмещает 700 человек, а в ближайшей перспективе в округе планируется создать еще четыре подобных объекта.