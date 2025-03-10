Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в Павловском Посаде в этом году

Деревня Назарьево активно развивается и расширяется. Доступность до центра Павловского Посада обеспечивается железнодорожным сообщением. По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, одна из основных проблем в деревне — это медицина.

Данным вопросом начали активно заниматься в округе.

«Около сельского Дома культуры начали строительство фельдшерско-акушерского пункта. Уже залили фундамент и возвели стены. По проекту в здании площадью 90 квадратных метров разместят кабинет фельдшера, смотровую, процедурную комнату и необходимое медицинское оборудование», — добавил Владислав Гордиенко.

После завершения строительства здания будет проведено благоустройство прилегающей территории, включающее в себя организацию дополнительных парковочных мест. Завершение всех строительных и отделочных работ запланировано на II квартал текущего года.