Новый фельдшерско-акушерский пункт построят в Павловском Посаде в этом году

Деревня Назарьево активно развивается и расширяется. Доступность до центра Павловского Посада обеспечивается железнодорожным сообщением. По словамминистра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, одна из основных проблем в деревне — это медицина.
Данным вопросом начали активно заниматься в округе.
«Около сельского Дома культуры начали строительство фельдшерско-акушерского пункта. Уже залили фундамент и возвели стены. По проекту в здании площадью 90 квадратных метров разместят кабинет фельдшера, смотровую, процедурную комнату и необходимое медицинское оборудование», — добавил Владислав Гордиенко.
После завершения строительства здания будет проведено благоустройство прилегающей территории, включающее в себя организацию дополнительных парковочных мест. Завершение всех строительных и отделочных работ запланировано на II квартал текущего года.
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