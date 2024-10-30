Новый фельдшерский пункт открылся в Шаховской

Седьмой модульный фельдшерско-акушерский пункт заработал в Подмосковье. Новый ФАП открылся в селе Ивашково городского округа Шаховская и будет обслуживать также жителей близлежащих деревень — всего около тысячи человек.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Московской области Максима Максимова, медицина на селе становится более современной и удобной как для жителей, так и для медицинских работников.

«В новом ФАПе жители могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства. Это уже седьмой ФАП, построенный по модульной технологии, который мы открыли в Подмосковье», — рассказал Максимов.

В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что накануне еще один ФАП заработал в деревне Дубранивка под Шаховской.