Новый фельдшерский пункт открыли в деревне Дубранивка

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт начал работу в деревне Дубранивка городского округа Шаховская. Жители могут прийти на прием к фельдшеру, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию или получить льготные лекарства.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, в Подмосковье продолжается масштабная работа по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности. Новый ФАП — уже шестой, построенный по модульной технологии

«Новый ФАП в деревне Дубранивка обслуживает почти 800 жителей деревни, в том числе более 100 детей. На этой неделе планируем открыть еще два таких фельдшерско-акушерских пункта», — рассказал Сапанюк.