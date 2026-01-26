Новый фармкомплекс в Дубне создаст 60 рабочих мест к 2029 году

Компания «Алсигма» запустит фармацевтическое производство в Дубне. Для этого предприятие получило льготный кредит в Фонде развития промышленности. На заводе создадут 60 рабочих мест.

Как сообщили в областном Мининвесте, проект реализуют на территории особой экономической зоны «Дубна». Там будут разрабатывать и выпускать востребованные в стране импортозамещающие лекарства, в том числе дженерики и противоопухолевые гормональные препараты.

«Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта компании „Алсигма“ оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. Из них 945 миллионов рублей компания получила в виде льготного займа в федеральном ФРП. На предприятии планируется создать 60 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках первого этапа работ к 2027 году построят производственный корпус площадью 5,3 тысячи квадратных метров. Полностью проект завершат к 2029 году. Ежегодно там будут выпускать около 140 миллионов препаратов.