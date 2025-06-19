Новый этап строительства промышленного коворкинга начался в Солнечногорске

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Под Солнечногорском в индустриальном парке «Есипово» стартовало строительство пятой очереди Industrial City. Это цифровой промышленный коворкинг. На объекте создадут помещения площадью от 550 до 3000 квадратных метров, которые подойдут для производства, логистики, офисов и шоу-румов.

Общая площадь коворкинга составит 65 тысяч квадратных метров. Здесь планируют сделать современные помещения формата Lightindustrial с готовой инженерной инфраструктурой и сервисным сопровождением.

Это позволит предпринимателям значительно сократить сроки запуска своего производства. После ввода в эксплуатацию пятой очереди в парке «Есипово» появится порядка 500 новых рабочих мест для жителей округа.

«Новая очередь Industrial City поможет привлечь больше инвестиций, создать рабочие места и способствовать росту малого и среднего бизнеса. Сейчас резиденты цифрового коворкинга — это небольшие компании и крупные производители различных отраслей сферы промышленности», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Строительство ведут благодаря соглашению, подписанному между Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Холдингом «Строительный Альянс» на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.