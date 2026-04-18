Новый этап Спартакиады трудящихся прошел в Мытищах

На стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах прошли восьмой и девятый этапы Спартакиады трудовых коллективов сезона 2025/2026. В соревнованиях по легкой атлетике и дартсу приняли участие десять команд.

В легкоатлетическую программу вошли спринт на 60 метров, прыжок в длину, отжимания, наклон из положения стоя и командная эстафета 4×400 метров. В дартсе коллективы боролись за звание самой меткой команды: у каждого участника было по две попытки по пять дротиков, победителей определяли по сумме набранных очков.

По итогам соревнований в легкой атлетике первое место заняло ЗАО «МПК», второе — «Метровагонмаш-Сервис», третье — «Тракс ГК КСК». В дартсе победила команда ООО «Т.Б.М.», второе место у «Эпицентра» Роспотребнадзор ФБУЗ, третье — у ЦФКиС «Мытищи». Ранее глава округа Юлия Купецкая отмечала, что стадион имени Аленичева — центр притяжения для активных мытищинцев и площадка для соревнований разного уровня.