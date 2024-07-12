Новый этап реконструкции детсада на Юбилейном проспекте начался в Химках

Продолжается реконструкция большого детского сада на Юбилейном проспекте в Химках. Специалисты начали отделочные работы внутри здания и подготовку территории к благоустройству.

Новое современное здание возвели на месте детского сада «Радуга». Ход работ проверили сотрудники администрации, члены депутатского корпуса и родители будущих воспитанников учреждения.

«Уже установили пластиковые окна, продолжают оформлять групповые помещения, санузлы. Кроме того, в здании оборудуют системы отопления, канализации и электроснабжения», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Реконструкция детского сада началась в прошлом году. Новое здание будет вмещать 320 детей. Проект предусматривает отдельные помещения под развивающие классы, спальни, игровые комнаты и кабинет медсестры. Также на территории учреждения установят современные детские площадки и зоны для хранение инвентаря.

Напомним, что в Химках также активно строятся школа на 1100 мест и детского сада на 300 мест в жилом комплексе «Квартал Ивакино». Работы планируют завершить в 2026 году.

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