Новый этап благоустройства стартовал в сквере Журавлева в Дубне

Подготовку к укладке плитки завершили в сквере Журавлева в Дубне. В ходе масштабной модернизации здесь появятся облагороженные тротуары, фонтан и зоны для отдыха.

Рабочие уже разметили дорожки и провели зонирование. Сейчас они готовят песчаное основание, на которое позже зальют бетон.

На следующей неделе начнут укладывать плитку. Здесь будут работать порядка 80 человек с использованием экскаваторов, погрузчиков и самосвалов.

Все работы идут в рамках графика. Работы в сквере на личном контроле держит глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Это плотно заселенный микрорайон. И жителям хотелось бы иметь здесь не только красивый благоустроенный сквер, но и зеленый. Мы постарались с дендрологами и проектировщиками создать именно такой проект», — сказал Максим Тихомиров.

Он также отметил, что при проектировании сквера учли все предложения горожан. Так, рабочие сохранили деревья и елку, добавили тротуаров, сохранили часть дубненского веломаршрута. Здесь также появится фонтан.

Строители отметили, что в работе они используют только качественные материалы. Сюда закупили влагоустойчивую и крепкую плитку.

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