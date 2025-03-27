Новый эндокринолог пополнил штат Андреевской поликлиники в Солнечногорске

Врач-эндокринолог Мурад Султанов начал принимать пациентов в Андреевской поликлинике под Солнечногорском. Доктор окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Ивана Сеченова по специальности лечебное дело.

Мурад Султанов прошел ординатуру по эндокринологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета имени Александра Евдокимова. По окончании учебы он полтора года работал в Белиджинской участковой больнице в Дагестане.

«Когда-то я выбирал между профессией программиста и врача. Но понял, что в медицине я могу больше помогать людям. И конечно, меня всегда привлекала наука», — отметил Мурад Султанов.

Основные проблемы, с которыми пациенты обращаются к новому врачу, связаны с заболеваниями щитовидной железы и сахарным диабетом.

«Наличие квалифицированного эндокринолога — это огромный плюс для нашего округа. Мы стремимся к тому, чтобы жители Солнечногорска получали качественную и доступную медицинскую помощь», — подчеркнула главный врач Солнечногорской областной больницы и депутат Совета депутатов округа Лариса Борисова.

Специалист ведет прием пациентов по будням: с понедельника по среду с 08:00 до 14:30, по четвергам — с 12:00 до 18:30, а по пятницам — с 08:00 до 14:30. Записаться можно через портал Госуслуги или по номеру «122».