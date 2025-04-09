Новый электросетевой участок открыли в микрорайоне Климовск в Подольске

Подразделение компании «Мособлэнерго» начало работать в микрорайоне для оперативного реагирования на внештатные ситуации и устранения неполадок. Кроме того, новый пункт повысит эффективность реализации госпрограммы по модернизации теплосетей.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что в подразделении создана полноценная база для работы специалистов, что позволит устранять технологические нарушения гораздо быстрее. Участие сотрудников «Мособлэнерго» даст возможность качественно проводить земляные работы.

«Уверен, случаи повреждения кабелей при раскопках должны сойти на „нет“ благодаря нашему грамотному взаимодействию», — добавил Григорий Артамонов.

В штате Климовского сетевого участка будут трудиться 16 специалистов.

Всего в Подольском производственном отделении Домодедовского филиала работают 216 человек и числится 47 единиц специализированной автомобильной техники. Отделение курирует 18 тысяч объектов электросетевого хозяйства.