Новый электробус Ликинского завода успешно прошел испытания в Химках

Тестовая эксплуатация электробуса ЛиАЗ-627400 завершилась в «Мострансавто». С июля новинку Ликинского автобусного завода испытывали на маршруте № 3 в Химках.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что во время тестовых испытаний пассажиры совершили более 53 тысяч поездок на электробусе. Специалисты оценивали работу машины на линии, а также возможности для ремонта и обслуживания такого транспорта в химкинском МАП № 8.

Тестовый период показал, что электробус справляется с поставленными задачами. За шесть тысяч километров пробега замечаний по эксплуатации не выявили. Среди достоинств машины назвали отсутствие шума и вибрации.

Электробус ЛиАЗ-627400 — экологичный транспорт, обеспечивающий полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Его вместимость — 85 человек. В салоне есть камеры видеонаблюдения, климат-контроль, USB-разъемы для зарядки гаджетов, электронные табло и валидаторы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к концу ноября в регионе запустят еще 109 новых автобусов.