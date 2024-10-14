Андрей Воробьев: 109 новых автобусов запустят в Подмосковье к концу года

Этой зимой в уборке подмосковных дорог от снега задействуют 3,3 тысячи машин и 3,8 тысячи дворников. Их подготовят к активной работе до конца октября, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минтранса Алексей Гержик. Кроме того, в этом году регион закупит новые автобусы.

По словам губернатор Андрей Воробьева, зимой особенно важно, чтобы для качественной работы общественного транспорта важно, чтобы система уборки дорог была слаженной и шла в графике.

«Мы и в прошлом году, и на всем протяжении этого понимаем, как важно, чтобы каждое мероприятие было заведено в цифровую систему. Это позволяет видеть эффективность работы служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также — эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — подчеркнул он.

Всего в Подмосковье свыше 42 тысяч километров дорог. К уборке привлекут 3,3 тысячи тракторов, погрузчиков и грейдеров. К началу декабря в регионе также подготовят все необходимые смеси и реагенты для обработки покрытий ото льда.

Сценарий уборки будут выбирать исходя из прогноза погоды. Специалисты будут проводить обработку или очистку дорог, обочин и тротуаров, а благодаря большому объему закупленной техники время работ на пешеходных зонах сократится с 10 до трех дней.

К зимнему сезону также подготовят общественный транспорт. По словам министра, все автобусы проверят до конца октября.

«До конца октября завершим проверку всех автобусов — это системы охлаждения двигателей и отопления салона, регулировка дверей, внешнее освещение, аккумуляторы, замена шин, если они износились», — отметил он.

В этом году на линии вышли 490 новых автобусов, а к концу ноября автопарк пополнится еще 109 машинами большого класса.