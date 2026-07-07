Новый ЭКГ‑аппарат получила детская больница в Подольске

Современный электрокардиограф ЭК12Т‑01‑Р‑Д отечественного производства установлен в отделении реанимации и анестезиологии. Прибор портативный, благодаря чему врачи могут проводить ЭКГ прямо у койки пациента — в экстренных случаях каждая секунда на счету.

Аппарат подходит и для детей, и для взрослых, позволяя оперативно оценивать состояние сердца и принимать решения. Оборудование этого класса считается клиническим стандартом при оказании экстренной и неотложной помощи.

Новый кардиограф позволяет своевременно диагностировать патологии сердечного ритма и другие заболевания сердца у детей, что напрямую влияет на скорость принятия решений.

Портативный ЭКГ‑аппарат расширяет спектр диагностических процедур — это позволяет врачам действовать увереннее и эффективнее. Отечественное происхождение оборудования — важное преимущество: обслуживать и ремонтировать его проще и дешевле.