Новый досуговый центр в Люберцах откроется 1 сентября 2025 года

В Люберцах готовится к открытию новый досуговый центр для детей и взрослых. Сейчас в помещении проводится капитальный ремонт.

Досуговый центр располагается на первом этаже жилого дома № 20к1 на улице 8 Марта. Площадь объекта — 240 квадратных метров. Строители проложили инженерные коммуникации и слаботочные системы. Сейчас продолжается отделка внутренних помещений.

«Так как ДК „Искра“ был закрыт, у жителей северной части Люберец не было возможности посещать кружки и секции. Новый досуговый центр решит этот вопрос. Будем развивать цирковое направление. Для этого в большом зале планируем установить специальное оборудование. Будут работать кружки по прикладному искусству и хореографии. Также откроем клубные объединения для маломобильных групп населения. Планируется, что новый досуговый центр распахнет свои двери 1 сентября», — сообщил председатель комитета по культуре администрации Илья Рожников.

По поручению главы городского округа Владимира Волкова Люберецкому дворцу культуры, Детской художественной школе и филиалу Центральной библиотеки им. Есенина передали пять помещений для дополнительного образования и занятий.