Новый дом на 582 квартиры построили в красногорском ЖК «Отрада»

Фото: ГК «Отрада»

Корпус № 3 достроили в ЖК «Отрада» в Красногорске. В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что новоселье здесь отметят 582 семьи.

ГК «Отрада» построила многоквартирный жилой дом, состоящий из 10 секций. Внутри — 582 квартиры и подземная парковка.

Новый корпус имеет замкнутый контур, что образует уютную, приватную, безопасную дворовую территорию без машин с современным благоустройством и выходами к скверу. Дом сдан со значительным опережением сроков — раньше на семь месяцев.

Кроме того, в рамках комплексного развития территорий в этом жилом комплексе уже построена новая школа для 1375 учеников. Она откроется 1 сентября.

Жилой квартал «Отрада» находится около деревни Марьино городского округа Красногорск в окружении 300 гектаров леса. До ближайшего метро всего пять минут.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

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