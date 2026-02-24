Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Климовске. В него переедут почти 400 человек.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, дом уже получил разрешение на ввод.

Общая площадь 17-этажной постройки превысила девять тысяч квадратных метров. В доме обустроили 199 квартир, куда переедут почти 400 человек.

«Вблизи места строительства первого дома уже ведется возведение дома в рамках реализации второго этапа. Прилегающая территория корпусов будет благоустроена», — рассказали в ведомстве.

В этом году еще один дом для переселенцев построят в Шатуре. В нем разместят 273 квартиры. Общая площадь расселяемого аварийного жилья в округе превышает 9,4 тысячи квадратных метров.