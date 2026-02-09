Дома для переселенцев из аварийного жилья достроят в Шатуре в 2026 году

На Спортивной улице в Шатуре активно строится два дома для людей, которые переезжают из аварийных зданий. В первом корпусе рабочие занимаются отделкой фасада и прокладывают внутренние инженерные сети. Во втором корпусе на данный момент ведутся монолитные работы и также идет монтаж внутренних сетей.

Жилой комплекс будет состоять из двух девятиэтажных корпусов, в которых расположится 273 квартиры: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные. Переселить в новые дома планируют более 620 человек. Для жильцов оборудуют парковки, места для отдыха и прогулок, а также площадки для спорта и активных игр.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы Московской области. Завершить работы планируют в 2026 году. Общая площадь расселяемого аварийного жилья в Шатуре превышает 9,4 тысячи квадратных метров.