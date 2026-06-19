Новый дом для переселенцев из аварийного фонда построили в Коломне

В 2026 году в Московской области более 10 тысяч человек должны переехать из ветхого жилья в новые квартиры. Работу в этом направлении ведут во всех муниципалитетах региона, в том числе и в Коломне.

780 тысяч наказов жителей Подмосковья легли в основу Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. На сегодняшний день программа реализована на 98 процентов. Одним из ее важнейших направлений, наравне с образованием и здравоохранением, является переселение граждан из аварийного жилого фонда.

В Коломне дома для участников программы строят в микрорайоне Подлипки-Город. Это развивающийся жилой квартал малоэтажной застройки, где сегодня уже создана комфортная среда для семей с детьми, молодежи и представителей старшего поколения.

«Это новый микрорайон. Планируется строительство 45 домов. Они все трехэтажные, потому что здесь действуют ограничения из-за исторической части города по высоте. Здесь также планируется строительство многофункционального центра, в котором будет набор помещений под бытовые услуги, аптеки, магазины и спортивные комплексы. В том году в этом микрорайоне осенью был сдан и принял своих маленьких жителей детский сад на 185 мест», — рассказал депутат окружного совета Алексей Иванов.

Во дворах нового микрорайона оборудованы современные детские площадки, предусмотрены парковочные места, созданы зеленые зоны. Неудивительно, что число жителей здесь все время растет. Среди них уже немало и переселенцев из аварийного жилья.