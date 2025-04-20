Новый дом для лебедей и уток построили в парке «Мира» в Мытищах

В парке «Мира» в Мытищах на воду спустили новый плавучий дом для лебедей и уток. Его соорудили по инициативе детского центра «Жирафа» и Общественной палаты округа.

По словам руководителя детского центра «Жирафа» Евгении Шулдановой, на строительство плавучего причала для водоплавающих птиц ушла неделя.

«Мы часто гуляем в парке всей семьей, поэтому нам пришла идея своими руками сделать плавучий домик. Очень рады, подарить его мытищинским лебедям», — поделилась она.

Директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов поблагодарил членов Общественной палаты и сотрудников детского центра за подарок парку и птицам.

«Такие добрые инициативы делают общее пространство уютнее и теплее», — отметил Артур Суворов.

Белоснежные лебеди уже около полугода радуют гостей парка. Напомним, что кормить птиц хлебом запрещено: это может привести к их гибели. В парке работают автоматы, в которых можно купить специальный корм.