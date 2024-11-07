Новый диагностический центр откроют в Одинцовском округе в 2025 году

Филиал Одинцовской областной больницы в Ромашково продолжают строить. В нем оборудуют несколько новых отделений и лабораторию.

Более ста рабочих задействованы на площадке — они благоустраивают фасад и внутренние перегородки, проводят газ и электричество.

Медицинское учреждение рассчитано на 250 взрослых пациентов и еще 100 детей. Обслуживание будет доступно по полисам обязательного медицинского страхования для всех жителей муниципалитета.

Трехэтажное здание площадью девять тысяч квадратных метров оборудуют терапевтическим, педиатрическим и еще несколькими отделениями, клинико-диагностической лабораторией, дневным стационаром и блоком кабинетов узких специалистов. Территорию филиала Одинцовской областной больницы также оснастят парковкой, в том числе для маломобильных граждан.

Диагностический центр в Ромашково строят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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