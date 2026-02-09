Новый детский сад в Ленинском округе снял напряженность с очередями

Депутат Госдумы Роман Терюшков посетил новое дошкольное отделение «Умка» в жилом комплексе «Миловидное» поселка Развилка. Детский сад на 85 мест открылся в сентябре 2025 года и стал девятым в структуре Развилковской школы с углубленным изучением отдельных предметов.

Терюшков осмотрел учреждение вместе с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым и заместителем главы муниципалитета Иваном Гетманом.

Депутат отметил, что открытие этого детского сада — важный шаг в выполнении программы по созданию новых мест в дошкольных учреждениях. Только в прошлом году в округе открыли четыре школы и три детских сада, что позволило серьезно снизить остроту вопроса с очередями.

Детский сад полностью укомплектован необходимой мебелью и оборудованием. В нем есть универсальный зал для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский блок, современные игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона.

Сейчас в садике в режиме полного дня работают две группы для детей от трех до семи лет. Всего учреждение рассчитано на четыре возрастные группы.

«Мы очень ждали открытия садика. Теперь не нужно тратить время на долгую дорогу — все рядом, в шаговой доступности. Ребенок ходит с удовольствием, а у меня появилось время и спокойствие», — поделилась мама одного из воспитанников Мария Волкова.

В поселке Развилка сохраняется очередь из 451 ребенка в возрасте до двух лет и 41 ребенка от двух до трех лет. При этом для детей от трех до семи лет дефицита мест нет.