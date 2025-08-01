Новый детский сад «Солнышко» откроют в Мытищах 1 сентября

Детский сад «Солнышко» на Станционной улице в Мытищах готовиться принять своих первых воспитанников. Рабочие заканчивают отделку, устанавливают оборудование и укладывают асфальт вокруг здания.

Глава городского округа Мытищи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем совета депутатов Андреем Гореликовым и его заместителем Натальей Гречаной провела оценку готовности нового дошкольного учреждения.

Детский сад порадует воспитанников светлыми и уютными групповыми ячейками, а также современным музыкально-спортивным залом, который будет оснащен всем необходимым для занятий. Яркие игровые площадки и прогулочные веранды станут отличным местом для активного отдыха и игр на свежем воздухе.

«Сейчас завершается чистовая отделка помещений, собирается и подключается оборудование, а также проводятся пусконаладочные работы. Ведется укладка асфальта на прилегающей территории», — рассказала Юлия Купецкая.