Новый детский сад «Ромашка» на 120 мест открыли Люберцах

На улице Красноармейской в городском округе Люберцы начал работать детский сад «Ромашка». Он вместит 120 детей.

В Люберцах малыши пойдут в новый детский сад, который возвели при при поддержке Правительства Московской области.

«Сегодня праздник у ребят, их родителей и всего педагогического коллектива — мы открыли новый детский садик „Ромашка“ на ул. Красноармейская. Текущий год объявлен президентом страны Владимиром Путиным „Годом семьи“, и создавать комфортную инфраструктуру для воспитания юных люберчан — наша приоритетная задача», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В учреждении обустроили просторные группы, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, столовую, медблок и методический кабинет. Вблизи сада разместили игровые зоны для детей с теневыми навесами и освещением, озеленили территорию заведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».