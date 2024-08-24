Новый детский сад «Ромашка» на 120 мест открыли Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

На улице Красноармейской в городском округе Люберцы начал работать детский сад «Ромашка». Он вместит 120 детей.

В Люберцах малыши пойдут в новый детский сад, который возвели при при поддержке Правительства Московской области.

«Сегодня праздник у ребят, их родителей и всего педагогического коллектива — мы открыли новый детский садик „Ромашка“ на ул. Красноармейская. Текущий год объявлен президентом страны Владимиром Путиным „Годом семьи“, и создавать комфортную инфраструктуру для воспитания юных люберчан — наша приоритетная задача», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В учреждении обустроили просторные группы, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, столовую, медблок и методический кабинет. Вблизи сада разместили игровые зоны для детей с теневыми навесами и освещением, озеленили территорию заведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте