Новый детский сад построят на бульваре Зеленые Аллеи в Видном в 2025 году

Группа «Самолет» построит детский сад на 155 мест в Видном. Работы уже начались, а закончить их планируется во второй половине следующего года.

«Новое дошкольное учреждение с лаконичным обликом появится на бульваре Зеленые Аллеи. Посещать детский сад смогут 155 детей, в том числе малыши от двух лет. Общая площадь трехэтажного здания составит более 2,8 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание в стиле минимализм украсит выступающая входная группа с алюминиевыми панелями желтого цвета и вечерней подсветкой. Внешние откосы и отливы окон так же выделят серым и желтыми цветами, благодаря чему фасады приобретут рельефность, дополнительный объем и визуальную целостность.

Основную часть фасадов здания облицуют плиткой и штукатуркой белого цвета. Исключением станет главный фасад, который исполнят в шафраново-желтом оттенке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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