Новый детский сад построили в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новый детский сад в жилом комплекс «Томилино Парк» в Люберцах готовят к открытию. Он примет 360 ребят.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, объект уже получил заключение о соответствии проекту. В ближайшее время здание введут в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного детского сада составила 4,6 тысячи квадратных метров. Учреждение рассчитано на 15 групп детей от двух до семи лет. Для воспитанников обустроили музыкальный и физкультурный залы, кружковую, кабинеты логопеда и психолога.

«Для воспитанников организуют полноценное горячее питание — в детском саду предусмотрен собственный пищеблок полного цикла. Также в здании разместили медицинский блок с процедурным кабинетом. На первом этаже оборудована колясочная для хранения детского транспорта. Здание сделали доступным для маломобильных посетителей», — рассказали в ведомстве.

Рядом с детским садом — большая территория для прогулок. Для каждой группы есть отдельная площадка с теневым навесом и игровым оборудованием.