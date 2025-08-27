Новый детский сад «Пчелка» на 75 мест открыли в Люберцах

Социальную инфраструктуру в округе развивают при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Комфортные помещения для групповых занятий, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет, интересные прогулочные площадки и даже небольшое футбольное поле — здесь есть все для гармоничного развития юных люберчан», — отметил Владимир Волков.

Он добавил, что микрорайон активно растет, а запрос жителей на социальную инфраструктуру рядом с домом стал основой народной программы «Единой России».

Отметим, в Дзержинском 1 сентября откроют новый воспитательно-образовательный комплекс «Успех», который состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 воспитанников.