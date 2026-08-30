Новый детский сад открылся в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Томилино парк» городского округа Люберцы открылся новый детский сад «Лучик» площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 360 воспитанников. Учреждение, построенное при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, включает 15 групп для детей от 3 до 7 лет и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания и всестороннего развития.

На первом этаже детского сада разместились музыкальный зал, медицинский блок с процедурной, пищеблок полного цикла и пост охраны. На втором этаже оборудованы физкультурный зал, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения для кружковой работы. Для каждой группы обустроена отдельная игровая площадка, на территории также размещены спортивная зона, пространство для изучения правил дорожного движения и площадка для проведения праздничных мероприятий.

Архитектурное решение детского сада выполнено в светлой цветовой гамме с использованием акцентных элементов. Основной объем здания отделан декоративной фасадной штукатуркой белого и фисташкового цветов. Отдельные участки фасадов между оконными проемами облицованы керамической плиткой серого цвета. В оформлении витражей и оконных блоков применены декоративные металлические панели зеленого, желтого, оранжевого, голубого и серого цветов, что придает зданию выразительный и современный облик.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил: «Люберцы — лидеры Подмосковья по вводу социальных объектов. Всего за пять лет при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Люберцах возведены и открыты 12 школ и 13 детсадов на почти 18 тысяч детей».

В сентябре текущего года аналогичный современный детский сад откроется в микрорайоне «Егорово парк», что продолжит системную работу по обеспечению жителей округа доступными и комфортными образовательными учреждениями.