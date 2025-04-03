В Московской области продолжается строительство образовательных учреждений. Новый детский сад открыли в поселке ВУГИ в Люберцах.

Здание рассчитано на одновременное пребывание 200 дошкольников. Специалисты оборудовали в детском саду комфортные помещения для групп, где есть все необходимое для игр и занятий, а также кабинеты, где будут принимать психологи и медики.

Кроме того, в здании будут действовать пищеблок, музыкальные и спортивный залы.

На территории возле детского сада оборудовали современные площадки для безопасных прогулок.

Работы проводили в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».