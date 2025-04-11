Новый детский сад открыли в Павшинской пойме в Красногорске

В Павшинской пойме открыли детский сад на 120 мест в преддверии Дня космонавтики. Учреждение войдет в структуру образовательного центра «Полет».

«Очень долгожданный объект, который запускаем спустя годы непростых согласований и смены подрядчиков. Сегодня здесь наконец-то звучит детский смех, и эти радостные мгновения поистине бесценны», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Открывать образовательные учреждения в преддверии Дня космонавтики — добрая традиция в Красногорске. На праздник пришли будущие воспитанники с родителями и глава городского округа Дмитрий Волков.

В детском саду обустроили групповые помещения, музыкальный и спортивный залы, благоустроили территорию. Он войдет в состав образовательного центра «Полет», инфраструктуру которого развивают в Павшинской пойме.

«Сегодня наша дальнейшая задача — сопровождать строительство еще одного важного объекта — школы на 1100 мест, которая будет находиться в Павшинской пойме на улице Центральной. В добрый путь, наши дошколята и дорогие воспитатели! Хорошего полета», — добавил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.