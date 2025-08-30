Новый детский сад открыли в микрорайоне «Подлипки-город» в Коломне

Долгожданное открытие нового дошкольного учреждения прошло в Коломне. В детском саду «Синички» будут воспитывать 185 юных жителей округа.

Учреждение строили по высоким стандартам качества. Здесь есть просторные светлые помещения. Вместимость детского сада составляет 185 человек.

«Это знаменательное событие неслучайно произошло именно здесь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда говорит о том, насколько важно рядом с новостройками открывать социально значимые объекты: больницы, школы, детские сады», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

