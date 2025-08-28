Школу № 14 в Коломне откроют после капремонта 1 сентября

Среднюю школу № 14 откроют на улице шилова в Коломне 1 сентября. Там уже завершили все основные работы по капитальному ремонту.

Как рассказали в областном Минстрое, в школе обновили кровлю и фасад, обустроили новую входную группу, заменили системы отопления, вентиляции и канализации. Внутри расставили мебель и оборудование, а на территории провели благоустройство. Общая площадь здания превышает 8,3 тысячи квадратных метров.

Сейчас на объекте ведут пусконаладочные работы и финальную уборку.

Школу отремонтировали по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».