Новый детский сад откроют в поселке ВУГИ в Люберцах в 2025 году

Строительство учреждения дошкольного образования в поселке подходит к завершению. Открыть детский сад планируют в первом квартале следующего года.

Площадь рассчитанного на 200 мест здания составляет более 300 квадратных метров. Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что строительство идет с опережением графика. Заканчиваются фасадные и отделочные работы. Специалисты начали собирать мебель и монтировать оборудование, которые уже привезли на объект.

Детский сад в поселке ВУГИ строится в рамках государственной программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В здании будет обустроено девять помещений для групп, пищеблок полного цикла, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Прилегающая территория будет благоустроена. Там разместят игровые площадки и посадят деревья и кустарники.