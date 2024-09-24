Новый детский сад откроют в поселке Вуги в 2025 году

Строительство нового детского сада на 200 мест продолжается в поселке Вуги в Люберцах. Строители приступили к благоустройству территории, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

На площадке трудятся 50 рабочих и три машины. Продолжаются фасадные, отделочные и сантехнические работы, устройство системы вентиляции, а также работы по устройству внутренних инженерных сетей. Детский сад строят с опережением графика.

Площадь трехэтажного здания составит более трех тысяч «квадратов». Внутри разместят девять групповых ячеек для детей от 1,5 до семи лет, а также музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медицинские кабинеты.

Открытие детского сада запланировано на 2025 год.

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