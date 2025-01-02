Новый детский сад откроют в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в 2025 году

Детский сад в микрорайоне Железнодорожный начнет свою работу в 2025 году. Площадь здания составит более 3,3 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

В нем будут располагаться спальни, игровые, раздевальные, буфетные и туалетные комнаты. Также здесь разместят кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На улице оборудуют площадки с теневыми навесами для прогулок и занятий спортом. Строительство детского сада ведется по инвестиционной программе в рамках комплексного развития территории.

Напомним, что ЖК «Героев» расположен в удобном и благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком. В пешей доступности находится железнодорожная станция.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом ЖК в 2025 году также появится новая школа на 1320 мест.