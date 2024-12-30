Школу на 1320 мест в ЖК «Героев» откроют в Балашихе в 2025 году

Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1320 мест. Оно станет новым учебным корпусом средней школы № 15 в микрорайоне Железнодорожный в 2025 году.

В декабре 2024 года здесь установили оборудование, проложили внутренние инженерные системы, а также благоустроили прилегающую территорию.

«Здание школы станет филиалом школы № 15, новый корпус позволит решить вопрос второй смены. Здесь будет хорошее наполнение: большие спортивные залы, актовый зал, пищеблок, просторные классы и холлы. Уверен, детям и учителям будет комфортно», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Всего будет 55 классов, 20 из которых отведены для начальной школы, 25 — для основной и 10 — для старшей. В здании появятся библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест. Во дворе школы будет свой стадион и спортивные площадки для занятий на свежем воздухе. По-соседству с будущей школой строят детский сад на 220 мест.