Новый детский сад откроют в микрорайоне Климовск в Подольске в этом году

Строительство детского сада на Школьной улице в микрорайоне Климовск в Подольске почти завершено. Он станет частью образовательного комплекса при Климовской школе № 1. Персонал включит порядка 50 специалистов.

Заместитель главы администрации, председатель горсовета Алексей Никулин оценил качество выполненных работ.

На территории есть спортивное ядро и площадки для прогулок с игровыми элементами. По периметру установлено 16 камер видеонаблюдения.

Представитель генподрядчика Михаил Скворцов сообщил, что отделочные работы выполнены на 98%. В ближайшее время ожидается поставка мебели.

В дошкольном учреждении будет 10 групп на 240 детей. Для самых маленьких предусмотрен отдельный вход, помещения для сна и игр, а также тамбур для родителей. Для занятий и праздников есть спортивный и актовый залы, а также отдельные кабинеты для логопеда и творческих кружков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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