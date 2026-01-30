Новый детский сад откроют в Ленинском округе

В Ленинском городском округе завершили строительство детского сада на 155 мест. Учреждение готово к приему воспитанников с конца февраля 2026 года.

Объект возвели в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». Депутат Государственной Думы Роман Терюшков и глава округа Станислав Каторов проверили готовность помещений и инфраструктуры.

«С вводом этого сада мы полностью закрыли потребность в местах для детей от 3 до 7 лет в этом ЖК. Благодарю застройщика, группу компаний „Самолет“, за качественную и оперативную работу», — заявил Станислав Каторов.

Роман Терюшков отметил высокий уровень подготовки учреждения.

«Здесь созданы прекрасные условия для развития детей: просторные группы, безопасные площадки и опытные педагоги», — сказал депутат.

Трехэтажное здание площадью более 2,8 тысяч квадратных метров включает медицинский кабинет, современный пищеблок и групповые помещения. На территории оборудованы две спортивные площадки и игровые зоны с навесами. Весной территорию планируют озеленить молодыми деревьями.